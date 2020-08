L'infortunio in itinere (Di venerdì 7 agosto 2020) Cos'è Interruzioni e deviazioniinfortunio in itinere a piedi o con mezzi pubbliciinfortunio in itinere in biciclettaLa Cassazione sulRaccolta di articoli e sentenze sugli infortuni in itinereCos'è Torna su è un infortunio che non si verifica propriamente sul luogo di lavoro ma che avviene: durante il tragitto compiuto per raggiungere, dalla propria abitazione, il luogo di lavoro,durante il tragitto compiuto per recarsi da un luogo di lavoro a un altro,durante il tragitto necessario per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale. Interruzioni e deviazioniTorna su Più nel dettaglio, l'inserimento del tra le tutele assicurative apprestate dall'Inail è av... Leggi su studiocataldi

