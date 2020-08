Juventus, Pistocchi: “Sarri non piace a nessuno perché è un intruso” (Di venerdì 7 agosto 2020) Maurizio Pistocchi ha parlato di Maurizio Sarri dando quella che a suo parere è la semplice spiegazione del perché il tecnico non piaccia all’opinione pubblica: “Sarri è un intruso e l’intruso non piace: non piace agli ex-calciatori, perché non è stato calciatore, a quelli dell’immagine, perché veste male, ai giornalisti, perché non li considera, e ai tifosi, persino a quelli della Juve.Per questo è la vittima designata, e faccio il tifo per lui“. Leggi su sportface

Pall_Gonfiato : #Pistocchi su #Sarri a poche ore da #Juventus #Lione - AndreazaccaAZ36 : Quelli che parlano di “proposta di gioco” scimmiottando Adani e Pistocchi non li reggo.... #Juventus #JuveLione #Sarri - dailynews_24 : Juventus, Sarri ha le valigie pronte? Pistocchi: “Non è scoccata la scintilla con alcuni calciatori”… - ScugliaGiuseppe : @pisto_gol @MarinR091 Lo sanno tutti che gli Elkann volevano fare fuori Moggi e Giraudo. In quel periodo si discute… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pistocchi TMW RADIO - Pistocchi: "Mancini ideale per la Juve. Conte? Colpe non sue ma dei dirigenti" TUTTO mercato WEB Juventus, Pistocchi: “Sarri non piace a nessuno perché è un intruso”

Maurizio Pistocchi ha parlato di Maurizio Sarri dando quella che ... e ai tifosi, persino a quelli della Juve.Per questo è la vittima designata, e faccio il tifo per lui“.

Pistocchi: «Mancini sarebbe una scelta coerente della Juve»

Commenta per primo La notte prima del grande esame. C’è chi dorme, chi sonnecchia e chi la passa in bianco. Molto dipende dal proprio carattere e dall'approccio ai grandi eventi, perché domani la Juve ...

Maurizio Pistocchi ha parlato di Maurizio Sarri dando quella che ... e ai tifosi, persino a quelli della Juve.Per questo è la vittima designata, e faccio il tifo per lui“.Commenta per primo La notte prima del grande esame. C’è chi dorme, chi sonnecchia e chi la passa in bianco. Molto dipende dal proprio carattere e dall'approccio ai grandi eventi, perché domani la Juve ...