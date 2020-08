Esplosioni Beirut, arrestato il direttore del porto: il bilancio sale a 157 morti e oltre 5mila feriti. In Libano casi di Covid in aumento (Di venerdì 7 agosto 2020) sale a 157 morti e oltre 5mila feriti il bilancio ufficiale fornito dalle autorità libanesi delle Esplosioni di martedì scorso avvenute al porto di Beirut e che hanno devastato diversi quartieri della città. Lo riferiscono media locali e regionali. C’è anche il direttore generale del porto di Beirut, Hassan Koraytem, tra le 16 persone arrestate ieri nell’inchiesta sulle Esplosioni che hanno devastato la capitale libanese. Lo rende noto l’Abc citando fonti giudiziarie locali. La magistratura, inoltre, ha disposto il congelamento dei conti di 7 persone, tra cui lo stesso direttore del ... Leggi su meteoweb.eu

