Eleonora Daniele dice basta, la conduttrice Rai si ferma: “Sono felice ma…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Eleonora Daniele ha deciso: nessun altro figlio Lo scorso fine maggio Eleonora Daniele è diventata madre per la prima volta. La padrona di casa di Storie Italiane un paio di mesi fa ha messo al mondo la piccola Carlotta. un parto prematuro che è avvento dopo aver condotto l’ultimo appuntamento stagionale dello storico contenitore mattutino di Rai Uno. Nelle ultime ore, in attesa della messa in onda di Storie Italiane previsto per gli inizi di settembre, la professionista veneta ha rilasciato una lunga intervista sul noto magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco le sue parole: “In questo momento non penso ad altri figli, anche se una bambina come Carlotta fa venire voglia di averne molti altri. Tuttavia non si deve essere egoisti, bisogna fare i conti con l’età che si ... Leggi su kontrokultura

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Eleonora Daniele: 'Altri figli? Non ci penso proprio' - VanityFairIt : Carlotta, prima figlia della conduttrice, è nata a fine maggio: «A volte mi chiedo se sia un sogno. Poi la guardo e… - LaMammaN1 : - eleonoradaniele : RT @lamescolanza: @eleonoradaniele la prima estate da mamma: «Sono davvero felice, ma non penso al bis» - Il Decoder - zazoomblog : Eleonora Daniele la prima estate da mamma: «Sono davvero felice ma non penso al bis» - #Eleonora #Daniele #prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele Eleonora Daniele si racconta: “Quella morte che mi ha cambiato la vita” YouMovies Belen Rodriguez, futuro da poetessa. E la De Blanck "svela" il prossimo Gf Vip

Cameron Diaz non fa più film dal lontano 2014,Ha così spigato il motivo all'amica Gwyneth Paltrow su Youtube: “Ho trovato la pace nell’anima perché finalmente ho cominciato a prendermi cura di me stes ...

Siracusa, annunciate le giurie dell’Ortigia Film Festival: Galatea Ranzi, Andrea Carpenzano e Daniele Pecci

Annunciate le giurie della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 18 al 23 agosto. Presidente di Giuria del concors ...

Cameron Diaz non fa più film dal lontano 2014,Ha così spigato il motivo all'amica Gwyneth Paltrow su Youtube: “Ho trovato la pace nell’anima perché finalmente ho cominciato a prendermi cura di me stes ...Annunciate le giurie della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 18 al 23 agosto. Presidente di Giuria del concors ...