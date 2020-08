Dl Agosto, via libera Cdm salvo intese “tecniche”. Conte: «Arriviamo a interventi per 100 miliardi di euro» (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ultimo testo è di 109 articoli. L’ossatura è definita: ci sono il rinnovo della cassa integrazione e la proroga del blocco dei licenziamenti, circa 5 miliardi di fondi per enti locali e un miliardo per la scuola, la fiscalità di vantaggio per il Meridione Leggi su ilsole24ore

