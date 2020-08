Cosa significa Memento Audere Semper sulla mascherina di Salvini e cosa c’entra con il fascismo (Di venerdì 7 agosto 2020) cosa significa "Memento Audere Sempre", citazione presente sulla mascherina di Matteo Salvini indossata nella giornata di ieri 7 agosto in un comizio in provincia di Ascoli Piceno? Il fatto che finalmente il leader della Lega abbia indossato il dispositivo di sicurezza durante un' "assembramento" è passato in secondo piano rispetto alla frase che evoca il fascismo ma capiamo esattamente come e soprattutto il perché. Dal latino, il significato di Memento Audere Semper è "Ricordati di Osare Sempre". Durante la prima guerra mondiale e dunque ancor prima dell'epoca del fascismo, la frase fu coniata dallo scrittore e poeta Gabriele ... Leggi su optimagazine

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Non ho mai pensato a ruoli dirigenziali: mi piace stare sul campo, ho sogni da vivere e li vogl… - francescoassisi : 'O Maestro, fa che io non cerchi tanto: ad essere compreso, quanto a comprendere; ad essere amato, quanto ad amare.… - caos_calmo70 : @micheleboldrin @Claudiomarang1 @OGiannino @liberioltre Si usare class clown che lei sa benissimo cosa significa pe… - AntePavelic8 : @Rospo_85 @SempreSimo2177 @SoloSara4 Ma cosa c'entra? Se reprimo un istinto non vuol dire che non ce l'abbia: se va… - cranius : @ProVeritate78 @ClaudioTalanti @Angela98465736 @NicolaPorro Ci sono molti imbecilli che così si sfogano, usano una… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa significa Rifiuti, il Lazio approva il piano: che cosa significa per Roma e la Regione Il Fatto Quotidiano Marquez: i “perché” contrattuali dei rischi presi da Marc

In questo particolare e complicato 2020, i risultati della pista sono - per ora - prevedibili e, allo stesso tempo, imprevedibili. Chi immaginava la doppietta di Quartararo? Soprattutto, chi pronostic ...

Crescono i contagi, indice Rt a 1,1: ecco cosa significa. Ed è caos regole e controlli: vertice Regione-prefetti

I contagi da coronavirus risalgono in tutta Italia e l'indice Rt, la settimana scorsa, ha superato il valore di allerta in undici regioni, compresa la Puglia. Gli esperti del ministero della Salute e ...

In questo particolare e complicato 2020, i risultati della pista sono - per ora - prevedibili e, allo stesso tempo, imprevedibili. Chi immaginava la doppietta di Quartararo? Soprattutto, chi pronostic ...I contagi da coronavirus risalgono in tutta Italia e l'indice Rt, la settimana scorsa, ha superato il valore di allerta in undici regioni, compresa la Puglia. Gli esperti del ministero della Salute e ...