Coronavirus, focolaio a Vercelli dopo serata in disco con giovane dominicano: oltre 30 contagiati (Di venerdì 7 agosto 2020) Sarebbe un focolaio a Vercelli la causa dell'impennata dei contagi, ben 37 nelle ultime 24 ore, registrata oggi in Piemonte. Secondo quanto si apprende a portare il virus nella cittadina piemontese ... Leggi su leggo

fanpage : Nuovo focolaio di Coronavirus a Teramo - Corriere : Mantova, scoperto un focolaio Covid con 97 positivi in un’azienda agricola - LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - uandarin : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, Vercelli: focolaio dopo la serata in discoteca con un giovane dominicano, 37 contagiati - Mbyk019285 : RT @leggoit: Coronavirus, focolaio a Vercelli dopo serata in disco con giovane dominicano: oltre 30 contagiati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus, Vercelli: focolaio dopo la serata in discoteca con un giovane dominicano, 37 contagiati Il Messaggero Coronavirus, Lopalco: «Focolai causati da chi va in giro o al lavoro con la febbre» - Il Mattino.it

Il mio appello è quello a ristabilire una forte alleanza tra il cittadino pugliese, lo Stato e la sanità. Abbiamo regolamentato ogni attività: i… Leggi ...

Campania, Covid-19 – Il punto della situazione con il Pres. De Luca

Consuetudinario appuntamento del venerdì con il governatore Campano per approfondire rispetto agli sviluppi sanitari ed economici dell’emergenza da Covid-19. Ampio spettro di temi quelli trattati dal ...

Il mio appello è quello a ristabilire una forte alleanza tra il cittadino pugliese, lo Stato e la sanità. Abbiamo regolamentato ogni attività: i… Leggi ...Consuetudinario appuntamento del venerdì con il governatore Campano per approfondire rispetto agli sviluppi sanitari ed economici dell’emergenza da Covid-19. Ampio spettro di temi quelli trattati dal ...