Concorso per 32 tecnici prevenzione luoghi di lavoro: ecco come partecipare (Di venerdì 7 agosto 2020) Un nuovo Concorso per l’assunzione di tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro è pubblicato sul sito dell’Azienda sanitaria locale di Viterbo. Le assunzioni sono 32 con contratto a tempo indeterminato. ecco posti, bando e come candidarsi. Concorso ASL Viterbo: posti e requisiti Il Concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Viterbo è in forma aggregata, quindi, i posti totali, 32, saranno assegnati nel seguente modo: √otto posti per ASL Viterbo; √quindici per ASL Roma 1; √tre posti per ASL Latina; √sei posti per ASL Frosinone. Si precisa che sui posti messi a Concorso: 5 sono riservati ai volontari delle forze armate, 2 al personale esterno e 2 al ... Leggi su notizieora

