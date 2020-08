Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne beccato ad infrangere la legge: “Viva l’inciviltà” (FOTO) (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino, sta generando molto sgomento in questi giorni. Il motivo di tanto clamore risiede in due motivazioni differenti. La prima riguarda la sua vita sentimentale. La seconda, invece, un episodio inerente la legge. Dopo aver terminato la sua esperienza nel talk show di Maria De Filippi, il ragazzo ha fatto un po’ discutere per alcuni comportamenti ambigui assunti con la sua ex Veronica. Attualmente pare sia fidanzato con Francesca Brambilla, anche se nessuno dei due si è espresso con chiarezza. I rumors su Alessandro Zarino Alessandro Zarino è stato tra i tronisti più discussi di questa stagione di Uomini e ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Alessandro Zarino dopo tanto discutere è ufficiale: lui e Francesca Brambilla stanno insieme - #Alessandro #Zarino… - QuotidianPost : Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Francesca Brambilla: è amore! - __ladyf : La 'bona sorte' Francesca Brambilla ha trovato l'amore: è l'ex tronista Alessandro Zarino - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, scoppia la passione tra #AlessandroZarino e #FrancescaBrambilla: la foto del bacio - donatda : #Repost @giornalettismo • • • • • • • ZARINO E BRAMBILLA: ECCO IL BACIO! Come anticipato da Giornalettismo, Alessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Zarino Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne beccato ad infrangere la legge: “Viva l’inciviltà” (FOTO) Kontrokultura Uomini e Donne Zarino, con Brambilla cambia tutto: i nuovi video su Ig

La storia di Alessandro Zarino e Francesca Brambilla sta facendo parecchio discutere in questi caldi giorni d’estate: saprete che all’inizio la conoscenza era stata smentita dall’ex tronista di Uomini ...

Francesca Brambilla, le foto del bacio con Alessandro Zarino

La Brambilla in passato ha avuto un flirt con il rapper Gue Pequeno. Nonostante le smentite fake sui social della coppia, ecco il bacio mentre si stanno godendo queste vacanze d’amore , in provincia d ...

La storia di Alessandro Zarino e Francesca Brambilla sta facendo parecchio discutere in questi caldi giorni d’estate: saprete che all’inizio la conoscenza era stata smentita dall’ex tronista di Uomini ...La Brambilla in passato ha avuto un flirt con il rapper Gue Pequeno. Nonostante le smentite fake sui social della coppia, ecco il bacio mentre si stanno godendo queste vacanze d’amore , in provincia d ...