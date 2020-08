17enne positivo al virus dopo festa in spiaggia: è allarme tra oltre 1000 partecipanti (Di venerdì 7 agosto 2020) Catania. Ansia e preoccupazione nella città siciliana, è allarme per i nuovi contagi da Coronavirus. Un ragazzo di 17 anni era tra i partecipanti in una delle discoteche in spiaggia più frequentate della città, è risultato positivo al Covid. Il giovane è giunto in ospedale con febbre e sintomi tipici da coronavirus. Anche il padre, … L'articolo 17enne positivo al virus dopo festa in spiaggia: è allarme tra oltre 1000 partecipanti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

fanpage : Pare che nel locale ci fossero almeno un migliaio di persone. È scattato l’allarme per il tracciamento dei contatti… - LaStampa : Coronavirus a Catania: un 17enne positivo, allarme fra i 1000 partecipanti di una serata in spiaggia - Rimi96829974 : Potrebbe accadere ovunque e a chiunque... #distanziamento #mascherine #igiene possono evitare tutto questo. Non é c… - annamariamoscar : Coronavirus a Catania: un 17enne positivo, allarme fra i 1000 partecipanti di una serata in spiaggia - La Stampa -… - GazzettaDelSud : #Catania, 17enne positivo al #Coronavirus: era a una festa in discoteca con mille persone -