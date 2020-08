Zavoli: Casellati, 'passione, rispetto, giornalismo qualità' (2) (Di giovedì 6 agosto 2020) (Adnkronos) - "Presidente della Rai dal 1980 al 1986, affrontò la sfida del superamento del monopolio della Tv di Stato, nella convinzione -ha detto ancora il presidente del Senato- che il pluralismo e la concorrenza fossero un mezzo di promozione della crescita culturale e civile della società". "Innumerevoli le sue pubblicazioni letterarie, in cui il suo avvincente stile espressivo non usciva mai dal perimetro della fedele ricostruzione storica e biografica delle vite dei tanti personaggi che ci ha raccontato e dei fatti che ci ha spiegato". "Far conoscere i fatti nella loro realtà, illustrarne ogni dinamica, ogni circostanza, ogni interesse, ogni finalità era per lui -ha concluso Casellati- il modo migliore per toccare e risvegliare le coscienze. Per portare tanto il lettore, quanto il telespettatore, a riflettere, a farsi domande, a non ... Leggi su liberoquotidiano

(Adnkronos) - "Presidente della Rai dal 1980 al 1986, affrontò la sfida del superamento del monopolio della Tv di Stato, nella convinzione -ha detto ancora il presidente del Senato- che il pluralismo ...

Addio al maestro della televisione, Sergio Zavoli

Addio a Sergio Zavoli, aveva 96 anni ed era nato a Ravenna. Dal 1980 al 1986 era stato presidente della Rai. Fu un maestro della televisione. Padre di programmi storici come La notte della Repubblica, ...

