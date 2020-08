«Val Seriana meno a rischio in caso di seconda ondata» (Di giovedì 6 agosto 2020) Gli esiti definitivi dei 22.559 test: quasi una persona su due è stata contagiata. A Nembro il 48,8%. In tutta Bergamasca, il 24%, la più alta d’Italia. Leggi su ecodibergamo

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Agosto: E Gallera confessò: “Niente zona rossa”. L’audio a Radiopop – Ora dic… - ginugiola : RT @tulisso: Test di massa nella bassa Val Seriana, il 41,8% ha avuto il #Covid - tulisso : Test di massa nella bassa Val Seriana, il 41,8% ha avuto il #Covid - Kottomano : RT @Ruffino_Lorenzo: Nella Bassa Val Seriana hanno finito con la campagna di sierologici. In totale 22.559 test, di cui il 41,8% è positivo… - SonDandelion : Non una parola sulla Val Seriana dove le imprese hanno spinto per lavorare nonostante il Covid imperversasse. -