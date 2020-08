Ufficiale: Viterbese, Maurizi nuovo allenatore (Di giovedì 6 agosto 2020) La società U.S.Viterbese 1908 annuncia di aver affidato la guida tecnica a Agenore Maurizi. L’accordo lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2021. Foto: logo Viterbese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

