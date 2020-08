Scholes: “Sanchez? Mai più errori come lui” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il portale di Alfredo Pedullà, neo assunto al La Gazzetta dello Sport, rivela le dichiarazioni di Paol Scholes, ex compagno di squadra di Sanchez. Dalle … L'articolo Scholes: “Sanchez? Mai più errori come lui” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

TuttoMercatoWeb : Alexis Sanchez all'Inter, l'ex United Scholes esulta: 'Finalmente ce ne siamo sbarazzati!' - AleGobbo87 : RT @TuttoMercatoWeb: Alexis Sanchez all'Inter, l'ex United Scholes esulta: 'Finalmente ce ne siamo sbarazzati!' - MomentiCalcio : #AlexisSanchez all'#Inter, l'ex #United #PaulScholes esulta: 'Finalmente ce ne siamo sbarazzati!' - ItaSportPress : Sanchez all'Inter, Scholes pazzo di gioia: 'Lo United se ne è sbarazzato!' - - Maxquellorient1 : RT @TuttoMercatoWeb: Alexis Sanchez all'Inter, l'ex United Scholes esulta: 'Finalmente ce ne siamo sbarazzati!' -

Ultime Notizie dalla rete : Scholes “Sanchez