Roberto Caldarulo, chi è il soldato italiano ferito dall’esplosione a Beirut (Di giovedì 6 agosto 2020) Roberto Caldarulo è originario di Bitonto, in provincia di Bari. Ha 40 anni e vive in Puglia con la moglie e due figli. Si trovava a Beirut in qualità di caporal maggiore, ha al suo attivo diverse missioni all’estero. La tragedia avvenuta nella giornata di ieri a Beirut, con la violenta esplosione in un hangar … L'articolo Roberto Caldarulo, chi è il soldato italiano ferito dall’esplosione a Beirut proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rtl1025 : 'Ricordo boato fortissimo, indescrivibile.Gli avvenimenti si succedevano molto velocemente. Subito dopo l'esplosion… - agenzia_nova : #Libano Le parole del caporalmaggiore Roberto Caldarulo a due giorni dalle esplosioni a #Beirut - tg2rai : #Beirut, la testimonianza del militare italiano rimasto ferito nelle esplosioni, il caporalmaggiore Roberto Caldaru… - carlucci_cc : RT @AntoLari1986: A nome di tutto il @Puglia_M5S, massima solidarietà al popolo libanese, per la catastrofe che l'ha colpito. Esprimo anche… - Grand_Battery : RT @AntoLari1986: A nome di tutto il @Puglia_M5S, massima solidarietà al popolo libanese, per la catastrofe che l'ha colpito. Esprimo anche… -