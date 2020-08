Razzano (Noi Campani): “Terzo settore sempre più centrale, serve maggiore attenzione” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“L’associazionismo e il volontariato oggi più che mai rappresentano una rete territoriale che è diventata di fondamentale importanza nella nostra società”. Così in una nota Giovanna Razzano, candidata alle elezioni regionali per Noi Campani. “Stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione, – prosegue – il Covid ha cambiato profondamente lo stato delle cose nel mondo, nel nostro Paese e in Campania. Sono state riscritte le priorità e abbiamo scoperto quanto fragile siano le strutture di assistenza e quanto importate sia l’operato dei volontari e delle associazioni del Terzo settore. Rafforzare il Terzo settore significa creare una rete di salvataggio per evitare la caduta nel baratro di quelle ... Leggi su anteprima24

“Una piccola sosta per ripartire più veloci di prima, per la nostra Terra, per la nostra Campania. Mi scuso con i cittadini di Teano. Recupereremo presto, prestissimo”. E’ questo il messaggio che ha r ...

I dirigenti provinciali di Alleanza di Centro ne tratteggiano il profilo come dell’alter ego perfetto della candidata mastelliana Giovanna Razzano. Una candidatura per una sfida diretta con ‘Noi Campa ...

