Monte Pellegrino (Palermo) – Uomo va dai carabinieri e confessa: "Ho ucciso una donna"

Il cadavere trovato in un sacco a Monte Pellegrino (Palermo). L'Uomo, Damiano Torrente di 46 anni, è in stato di fermo. "Ho un rimorso di coscienza, nell'ottobre del 2015 ho ucciso una donna". Si è presentato dai carabinieri facendo una confessione in piena regola. Questa la rivelazione di Damiano Torrente, 47 anni, che ha subito …

Damiano Torrente, 46 anni, pescatore, si è presentato ai carabinieri confessando di avere ucciso una donna romena di 30 anni, Ruxandra Vesco, nel 2015. Ha condotto i militari sul luogo in cui si era d ...

