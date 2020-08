Michelle Obama confessa: “Soffro di una lieve forma di depressione” (Di giovedì 6 agosto 2020) Michelle Obama confessa: “Soffro di una lieve forma di depressione” Michelle Obama ha spiegato di soffrire di una lieve forma di depressione. L’ex First Lady degli Stati Uniti d’America, moglie di Barack Obama e avvocatessa da anni, ha reso noto il suo status di salute, spiegando che negli ultimi tempi è sempre accompagnata da un leggero stato d’ansia. “Sto cercando di combatterla”, ha spiegato l’ex First Lady durante la seconda puntata del suo omonimo podcast su Spotify dedicata alla salute mentale. “Non è stata solo la quarantena dovuta alla pandemia, ma i conflitti razziali, le risposte di questa amministrazione, la sua ipocrisia. È ... Leggi su tpi

