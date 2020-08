Meghan Markle, compleanno amaro con Harry. E sfida di nuovo la Regina (Di giovedì 6 agosto 2020) compleanno amaro per Meghan Markle che ha festeggiato i suoi 39 anni in un periodo tutt’altro che semplice. La duchessa di Sussex si è trasferita negli Stati Uniti con Harry, ma questo non l’ha tenuta lontana da scandali e problemi. La Royal Family ha cercato di lanciare un segnale importante per l’occasione, postando su Instagram diversi auguri di compleanno dedicati all’ex star di Suits. Un gesto però che non avrebbe placato l’amarezza di Meghan nei confronti della famiglia di Harry. La situazione ormai sarebbe diventata insostenibile, a causa degli scontri passati con Kate Middleton e delle tensioni con William. Proprio per questo motivo la Markle avrebbe scelto di non tornare in ... Leggi su dilei

