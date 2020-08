La vera casta da combattere è la burocrazia (Di giovedì 6 agosto 2020) Tutti a parlare della casta della politica, ma chi si occupa della vera casta che ha reso l’Italia un Paese inefficiente ed arretrato?Ora che la riforma principale del MoVimento 5 Stelle, il taglio dei parlamentari, sta per vedere la luce, si sono susseguiti una serie di autorevoli blogpost su questo giornale - Teodori, Urbinati, Pasquino, e, in ultimo, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori -, contro quella che definiscono una policy scellerata e antiparlamentare.Ma è veramente così? Innanzitutto, per il MoVimento 5 Stelle il taglio dei parlamentari non è una riforma, ma LA riforma per eccellenza, perché non è esagerato ritenere il MoVimento, almeno all’origine, un partito single-issue, che aveva cioè fatto della lotta ai costi della politica la sua unica bandiera.La ... Leggi su huffingtonpost

