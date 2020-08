Instagram lancia i Reels, guanto di sfida a TikTok (Di giovedì 6 agosto 2020) Milano, 6 agosto 2020: Da ieri, mercoledì 5 agosto, Instagram si avvale della nuova funzione Reels : con questa mossa Mark Zuckerberg sfida apertamente il social network cinese TikTok sul suo stesso ... Leggi su quotidiano

infoitcultura : Gabriel Garko torna su Instagram e lancia una frecciatina a Gabriele Rossi - davidegs : Novità da #Instagram: lancia anche in Italia Reels, per provare a battere #tiktok sul suo stesso terremo di gioco,,… - LICInes2 : RT @montemagno: Instagram lancia Reels, il clone di TikTok. Chi vincerà? - MarketWall_ITA : #Zuckerberg sfida #TikTok e lancia #instagramreels, già attivo in 50 paesi compresa l'Italia. #ByteDance è in tratt… - veracegossip : La nuova applicazione è la sfida che Instagram lancia ufficialmente a Tik Tok.... La trovate nelle #igstories la mo… -