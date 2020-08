Infermiere ruba il bancomat ad anziano morto per Covid e gli prosciuga il conto (Di giovedì 6 agosto 2020) rubavano ad un anziano malato di Covid, che poi è deceduto a causa del virus. Un Infermiere di 41 anni residente a Boltiere, nella Bergamasca, e la sua fidanzata sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. La vicenda risale a marzo: l’Infermiere, in servizio nel pronto soccorso di un ospedale della Bergamasca che non è stato precisato, avrebbe rubato il bancomat a un anziano ricoverato e gli avrebbe prelevato grosse somme. A riportare la notizia è stato il giornale locale Primatreviglio.it.In poche settimane il 41enne e la fidanzata prelevano 6 mila euro dal conto corrente in contanti e acquisti. Movimenti che insospettiscono i famigliari del 66enne, poi deceduto in ospedale, che presentano ... Leggi su huffingtonpost

