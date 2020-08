Hiroshima e Nagasaki in una foto: il bimbo con il fratellino morto sulla schiena (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono passati 73 anni. Il 6 agosto 1945, alle 8.15 del mattino, il Boeing USA B-29 Superfortress "Enola Gay" sganciò su Hiroshima "Little Boy", la prima bomba atomica a uso bellico, cogliendo di ... Leggi su globalist

SkyTG24 : Sono passati 75 anni dalle bombe atomiche sganciate su #Hiroshima e #Nagasaki. “Little Boy” e “Fat Man” causarono c… - Quirinale : Presidente #Mattarella: «#Hiroshima e #Nagasaki sono tutt’oggi un monito a mantenere e sviluppare accordi per garan… - fanpage : Palazzi squarciati, vetrine e finestre fatte esplodere dall'onda d'urto, auto devastate e accartocciate #Beirut ric… - zazoomblog : Hiroshima e Nagasaki in una foto: il bimbo con il fratellino morto sulla schiena - #Hiroshima #Nagasaki #foto:… - slidermik : #6Agosto oggi è il giorno in cui si ricorda che i pacificatori del mondo che danno a tutti dei fascisti sono stati… -