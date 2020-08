Elite, attore positivo al coronavirus: riprese sospese (Di giovedì 6 agosto 2020) Elite, il famoso show di Netflix, è stato costretto a sospendere le riprese della quarta stagione. Un attore del cast è risultato positivo al coronavirus. Non è una stagione fortunata per lo show di Netflix, Elite. Il telefilm, tutto made in Spain, ha dovuto posticipare l’inizio delle riprese della quarta stagione a causa dell’emergenza del … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

