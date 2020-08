Ecco perché Google ha disattivato la registrazione audio per alcuni servizi (Di giovedì 6 agosto 2020) Google invia una email ai propri utenti circa un cambiamento della privacy che riguarda la funzione di registrazione audio per migliorare alcuni servizi L'articolo Ecco perché Google ha disattivato la registrazione audio per alcuni servizi proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

LucaBizzarri : Trump intervistato e incalzato. Bravo il giornalista che fa domande scomode, ma nessun politico italiano si siedere… - disinformatico : Ecco l'imbecille totale. Fossi la prole, chiederei di essere data in affido. Anche a un branco di lupi. Perché i lu… - FerzanOzpetek : Vorrei sedermi vicino a te in silenzio, ma non ne ho il coraggio: temo che il cuore mi salga alle labbra. Ecco perc… - pierrbon : @Lavvelenata Ecco sì. Sentito mai dipendenti pubblici che, durante un caffè molto lungo al bar in orario di lavoro,… - dado75x : RT @GiorgiaMeloni: 'Abbiamo vissuto 10 anni col Mes, non è facile, l'Europa viene con tanta pressione. Mai più Troika'. Ascoltate le parole… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Nitrato d’ammonio, cos’è e come viene usato: ecco perché può provocare un’esplosione Il Fatto Quotidiano