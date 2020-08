E-commerce: parte da Salerno un progetto a sostegno delle piccole imprese (Di giovedì 6 agosto 2020) Entra nel vivo il progetto gratuito “3,2,1” per sostenere il business delle piccole e medie imprese. Promosso da tre partner di successo – Hirooks, A Lab e Ninja – prevede la consulenza e la creazione di un sito e-commerce personalizzato con una strategia digitale orientata agli obiettivi dell’impresa; l’affiancamento digitale e la formazione sull’utilizzo ottimale di una piattaforma e-commerce, per fornire gli strumenti necessari a gestire l’attività in totale autonomia; l’ideazione del concept di comunicazione con la realizzazione di un primo piano editoriale e il set up o restyling dei canali social. Sono numerose le piccole e medie imprese campane che hanno già aderito ... Leggi su ildenaro

Boom dell'e-commerce: dal coronavirus ai codici sconto

Milano, 06.8.2020 - Il valore del commercio elettronico in Italia quest’anno è pari a 22 miliardi e 700 milioni di euro, vale a dire 4 miliardi e 700 milioni in più rispetto allo scorso anno. A eviden ...

