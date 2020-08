Crede di essere Paolo Bonolis? A cosa si riduce la Azzolina da Parenzo e Telese: presa (ancora) per i fondelli (Di giovedì 6 agosto 2020) Ormai Lucia Azzolina è una sorta di ospite fisso a In Onda, il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo e Luca Telese su La7. E così ecco che anche nella puntata in onda giovedì 6 agosto l'improbabile ministro dell'Istruzione M5s si presenta in studio, per l'ennesima volta, lo stesso studio dove era stata recentemente dileggiata dai due (divertitissimi) conduttori che le avevano fatto trovare davanti un "banco rotante" per dimostrarle, in modo piuttosto plastico, come nei fatti non fosse utilizzabile. Ma nella puntata del 6 agosto si è andato oltre. Quelli di In Onda lo annunciavano già dal pomeriggio, sui social. Così: Insomma, "ministra Azzolina risponda!". E la grillina si è prestata a questo teatrino. Ma, attenzione, non solo con le ... Leggi su liberoquotidiano

dohyonsdolphin : @nepteunbi forse crede di essere più “bello” stando così .... - camppppppppp : RT @danibisnes: C’è gente che si fotografa davanti ad un pc e crede di essere figa. Stai lavorando zio, un po’ come fanno le persone normali - danibisnes : C’è gente che si fotografa davanti ad un pc e crede di essere figa. Stai lavorando zio, un po’ come fanno le persone normali - lealidelsogno : 'Ah arriva la principessina, chi si crede di essere? Non la sopporto' MI INCHINO #comesorelle - KHANNOONIENSIN6 : RT @NicoSF_1416: @draxlerars Dipende. Se sei una tonta boccalona che crede incondizionatamente a qualsiasi cosa esca dalla bocca di un tizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Crede essere VILLAR: "Fonseca crede in me" Tuttoasroma.it Oltre il credere e il non credere – Beyond believing and not believing

Il linguaggio non è solo semantica. Eppure c’è già all’interno della mente un “seme” che consente la comprensione di concetti sottili, che non hanno corrispondenza nel mondo materiale. Ad esempio quan ...

Ludergnani: “Lavoriamo per essere competitivi in Primavera 1”

A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Primavera Giuseppe Scurto, il direttore Ruggero Ludergnani ha preso parola per trattare di più tematiche riguardanti il Sett ...

