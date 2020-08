Consiglio Federale della FIP, stabilite le date dell’inizio della stagione 2020/2021 (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio Federale della FIP riunito oggi a Roma, ha ribadito l’impegno e la ferma volontà di far svolgere le gare dei prossimi Campionati a “porte aperte” non appena ci saranno le condizioni ed inoltre ha espresso la propria disponibilità a farsi parte diligente nel presentare alle autorità competenti eventuali iniziative che mettano il pubblico nelle condizioni di poter assistere in sicurezza alle partite. “La presenza del pubblico -ha affermato il presidente Gianni Petrucci – E’ fondamentale e al contrario, le porte chiuse significherebbero la crisi del basket”. Il campionato di serie A maschile inizierà 27 settembre, mentre quelli di Serie A2 e B il 15 novembre. Definiti anche i giorni del prossimo campionato di Serie ... Leggi su anteprima24

Danyboy1991 : RT @basketinside360: Consiglio federale, stabilite le date di partenza: LBA a settembre, A1 e A2 femminile a Ottobre. A2 e B Maschile a Nov… - SportandoIT : Il Consiglio Federale FIP: Assemblea Ordinaria Elettiva il prossimo 13 novembre - LucaNardo97 : RT @Italbasket: Le principali decisioni prese dal Consiglio Federale odierno. ?? - Italbasket : Le principali decisioni prese dal Consiglio Federale odierno. ?? - OA_Sport : Basket: Serie A 2020-2021 maschile al via il 27 settembre, A1 femminile il 4 ottobre. Il Consiglio Federale ratific… -