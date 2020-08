Campania, il coronavirus frena: lieve calo dei contagi. Aumentano i guariti (Di giovedì 6 agosto 2020) In lieve calo i contagi da coronavirus in Campania. Secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Protezione Civile, i positivi del giorno sono 5 su quasi 3mila tamponi effettuati. Ieri gli infetti erano 8. Campania, bollettino coronavirus: oggi 5 contagi Oggi non si registrano decessi, mentre Aumentano i guariti, che sono 14. Una giornata decisamente … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - corrierece : Emergenza #Coronavirus in Campania: il #Bollettino di oggi - #Covid19 #DistanziamentoSociale #Goverantore… - IulianoLorenza : Coronavirus, aggiornamento Unità di Crisi Campania 6 agosto 2020 - -