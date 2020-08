Bank of England conferma tassi ai minimi storici e QE (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – La Bank of England (BoE), nell’odierna riunione di politica monetaria, ha confermato il piano QE ed ha lasciato invariati i tassi di interesse ai minimi storici allo 0,10%, come ampiamente atteso. Quest’anno la BoE ha già effettuato due tagli al costo del denaro, che ad inizio anno era allo 0,75%. La decisione di lasciare invariati i tassi di interesse è stata votata dal Comitato di politica monetaria (Monetary Policy Committee, o MPC) all’unanimità (9 voti a favore) come largamente atteso. Il Monetary Policy Committee ha poi deciso, sempre all’unanimità, di mantenere il Piano di acquisti asset da 745 miliardi di sterline. Il Governatore Andrew Bailey qualche settimana fa aveva anticipato che i ... Leggi su quifinanza

Bank of England conferma tassi ai minimi storici e QE

(Teleborsa) - La Bank of England (BoE), nell'odierna riunione di politica monetaria, ha confermato il piano QE ed ha lasciato invariati i tassi di interesse ai minimi storici allo 0,10%, come ampiamen ...

Bank of England: tutto fermo sul fronte tassi, confermati allo 0,1%

Nessuna sorpresa dell’ultima ora da parte della Bank of England (BoE) che ha confermato la sua politica monetaria, con i tassi fermi allo 0,1 per cento. “Il Comitato continuerà a seguire da vicino la ...

