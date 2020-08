Attacco Hacker a Canon, 10TB di dati rubati e siti spenti (Di giovedì 6 agosto 2020) Non c’è pace per Canon. Sono qualche giorno fa abbiamo parlato della perdita delle immagini dei clienti salvate sul suo cloud, e adesso dobbiamo invece riportare un problema ben più grande, con un Attacco Hacker a Canon che ha come risultato la perdita di ben 10 Terabyte di dati sottratti a Canon stessa. La ditta nipponica è stata colpita da un devastante Attacco ramsonware a sopo riscatto. Oltre a mettere offline una lunga lista di siti Web Canon, l’Attacco ha portato, come accennato al furto di 10 terabyte di dati dai server Canon. BleepingComputer riferisce che il gruppo ransomware chiamato Maze ha rivendicato la responsabilità di aver ... Leggi su fotografareindigitale

melanews : YouTube presa di mira dagli hacker dopo l’attacco a Twitter #YouTube - FiD2 : Attacco Hacker a Canon, 10TB di dati rubati e siti spenti - caterinacorda1 : RT @pieroupitalia: Attacco hacker al Vaticano, cosa sappiamo al momento – Negli ultimi tre mesi i criminal hacker cinesi si sono infiltrati… - MariaLu91149151 : RT @pieroupitalia: Attacco hacker al Vaticano, cosa sappiamo al momento – Negli ultimi tre mesi i criminal hacker cinesi si sono infiltrati… - tyllasistemi : Attacco hacker al Vaticano, cosa sappiamo al momento -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco Hacker Attacco hacker al Vaticano, cosa sappiamo al momento Il Foglio Attacco hacker al Vaticano, cosa sappiamo al momento

La serie di attacchi è iniziata all'inizio di maggio e non si è trattato di un lavoro “grossolano”. Un malware nascosto all'interno di un documento che sembrava essere una lettera legittima del Vatica ...

Check Point Software Technologies: Google e Amazon superano Apple nella classifica dei brand più imitati

La divisione Research di Check Point Software Technologies ha reso noto il “Q2 Brand Phishing Report”, che evidenzia i brand che gli hacker hanno imitato più spesso per indurre le persone a condivider ...

La serie di attacchi è iniziata all'inizio di maggio e non si è trattato di un lavoro “grossolano”. Un malware nascosto all'interno di un documento che sembrava essere una lettera legittima del Vatica ...La divisione Research di Check Point Software Technologies ha reso noto il “Q2 Brand Phishing Report”, che evidenzia i brand che gli hacker hanno imitato più spesso per indurre le persone a condivider ...