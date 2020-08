Allerta Meteo Molise: dal caldo torrido a scenari autunnali (Di giovedì 6 agosto 2020) Forti piogge e temperature a picco. Il Molise, dopo il caldo torrido degli ultimi giorni, è interessato dal maltempo che ha causato allagamenti e disagi soprattutto nella zona costiera. Pioggia e temperatura a picco a Campobasso dove la scorsa notte si sono registrati 14 gradi. Intanto la Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta gialla in vigore da questa mattina e per le successive 18-24 ore. Previste su tutta la regione piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni, fanno sapere gli esperti del Meteo, potranno avere anche forte intensita’ ed essere accompagnati da frequente attivita’ elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

