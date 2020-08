Alessandro Squarzi disegna una capsule per Tramarossa (Di giovedì 6 agosto 2020) Alessandro Squarzi firma la nuova capsule per Tramarossa, il brand Made in Veneto nato nel 1967 per mano del sarto vicentino Urbano Chemello, con l’obiettivo di creare il primo jeans sartoriale confezionato solo con denim cimosati. «La collaborazione con Alessandro», come racconta Paolo Chemello, Direttore Creativo e proprietario di Tramarossa «nasce da una lunga amicizia, dal desiderio di creare qualcosa di unico, in grado di esprimere i concetti di autenticità e eccellenza. Un progetto che unisce la cultura d’oltreoceano del denim, in particolare di quello cimosato che ha fatto la storia del nostro brand, al savoir faire italiano, che da sempre ci contraddistingue». «La capsule rispecchia pienamente la mia filosofia e ... Leggi su gqitalia

