Affitti a studenti, così è cambiato il mercato dopo il lockdown. A Napoli rincari del 25% (Di giovedì 6 agosto 2020) La quarantena ha avuto effetti anche sul costo degli Affitti di stanze doppie e singole agli studenti, anche se tutto sommato limitati e molto diversificati tra le varie città. La media nazionale (306 euro per una stanza singola, 214 euro per un posto in stanza doppia) evidenzia una riduzione di circa il 2%, ma in alcune città come Milano, Roma e Napoli, si sono registrati aumenti anche importanti. Lo sottolinea una rilevazione di Solo Affitti Spa, società leader del settore in Italia, che diffonde i dati e prospettive del settore, che quest’anno sono particolarmente interessanti e indicativi del sentimento di migliaia di giovani. Nelle città universitarie, il 65% delle richieste di riduzione del canone di affitto pervenute alle varie agenzie riguardava propri immobili affittati da ... Leggi su ildenaro

Il ritorno all’Alma Mater in molti casi sarà a metà: lezioni in aula e da casa, a rotazione. E gli studenti protestano: "L’ateneo garantisca l’insegnamento in presenza perché la didattica a distanza, ...

Roma, 6 ago. (askanews) - Contrasto alle classi "pollaio", stanziati 2,9 miliardi e fondi per gli affitti sono i punti chiave del Protocollo di sicurezza per la ripresa della scuola a settembre che è ...

