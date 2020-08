Temporale in Napoli e provincia, le immagini degli allagamenti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Come da previsioni violento Temporale estivo si è abbattuto nel pomeriggio su Napoli e provincia creando non pochi danni e disagi. Poco dopo le 15 lampi e tuoni hanno preceduto il Temporale. allagamenti e dissesti si sono registrati in tutta l’area nord. Dalle immagini possiamo vedere auto bloccate da veri e propri fiumi in piena. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Maxsuperinox : #cielo nero e poi #pozzanghere nel #mare #napoli #agosto #meraviglia #temporale - dirrtyslave : temporale pazzesco a napoli adoro non pioveva da ventordici mesi - biagio : RT @NapoliToday: #Cronaca Maltempo su Napoli, arriva vortice di bassa pressione: quanto durerà - nicolasodano : @lazigomona Qui a Napoli temporale ora - NapoliToday : #Cronaca Maltempo su Napoli, arriva vortice di bassa pressione: quanto durerà -

Arriva l’acquazzone ed i danni in città non tardano a farsi registrare. È il caso di Poggiroeale, dove due auto sono rimaste bloccate dall’acqua - che le ha quasi ricoperte - al di sotto del viadotto ...

Maltempo Napoli, bella anche con la pioggia estiva: il video

Allerta meteo Roma e Lazio: possibili temporali dal pomeriggio di oggi e per 24 ore Da domani il caldo e l'afa da record daranno una tregua soprattutto a chi è rimasto in città, con possibili piogge e ...

