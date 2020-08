Shakhtar Donetsk-Wolfsburg: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ecco le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk-Wolfsburg, ottavo di finale di ritorno di Europa League Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Kryvstov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. Wolfsburg (3-4-3): Casteels; Brooks, Pongracic, Tisserand; Roussillon, Arnold, Schlager, Brekalo; Ginczek, Weghorst, Victor. Foto: Twitter ufficiale Wolfsburg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Torna in campo l'Europa League quest'oggi e le prime partite saranno Shakhtar Donetsk-Wolfsburg e Copenhagen-Istanbul Basaksehir. Il fischio di inizio delle gare è previsto per le 18:55, ecco le forma ...Shakhtar Donetsk - Wolfsburg è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2019/2020. La partita è in programma il giorno 5 agosto 2020 allo stadio Metalist Stadium di Kharkiv.