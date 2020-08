Padova, muore anestesista in prima linea contro il coronavirus (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il dottor Francesco Di Martino si è spento a soli 65 anni: pur essendo malato, non si è mai risparmiato durante l’emergenza coronavirus. Grande dolore e commozione all’ospedale Madre Teresa di Calcutta, a Schiavonia di Este (Padova), per la prematura scomparsa del dottor Francesco Di Martino, stimato e amatissimo anestesista (primo a sinistra nella foto … Leggi su viagginews

