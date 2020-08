Orrore al McDonald’s. Bimba rischia di soffocare con una crocchetta di pollo. Scoperta choc: ecco cosa c’era dentro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Laura Arber è una mamma arrabbiatissima. La donna afferma di aver trovato dei pezzi appartenenti ad una mascherina, all’interno delle crocchette di pollo (chicken mcnuggets) acquistate da McDonald’s. Dettaglio che l’ha resa ancora più furibonda: le crocchette erano state ordinate per sua figlia che, una volta mandato giù il primo boccone, ha iniziato a soffocare. La donna ha affermato di aver fatto la macabra Scoperta in almeno due delle 20 pepite che aveva comprato per i suoi figli dalla filiale di fast food di Aldershot. Il fattaccio è avvenuto martedì 4 agosto, quando la 32enne aveva deciso di ordinare il cibo dal fast food per i suoi figli. Sotto accusa la filiale McDonald’s di Aldershot, Inghilterra. (Continua dopo le foto) Il racconto di Laura Arber è stato ... Leggi su caffeinamagazine

