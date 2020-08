Novartis e Roche non complottarono contro la nostra salute. Ma va? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma. “In questi anni abbiamo letto sui giornali ricostruzioni talmente fantasiose che, se possibile, hanno scioccato gli investitori più delle sentenze dei giudici”. E’ tranchant Pasquale Frega, attuale numero uno di Novartis Italia, all’indomani della sentenza con cui il tribunale di Roma, con la Leggi su ilfoglio

