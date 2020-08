Migranti: nave quarantena resta a Lampedusa, tamponi sui 350 a bordo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – La nave quarantena Azzurra di Gnv resta al largo di Lampedusa e non raggiungerà, per ora, Trapani come annunciato ieri. Tra oggi e domani verrà completato il trasbordo degli ospiti ancora all’hotspot di Lampedusa. Intanto sui 350 Migranti a bordo sono stati fatti i tamponi rinofaringei anti-Covid. E i risultati sono attesi per oggi.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

carlosibilia : #Migranti: 14 arresti e due 2 partenze verso l' Italia bloccate. E' necessario massimo rigore contro la tratta di e… - LegaSalvini : #GOVERNOCLANDESTINO, CACCIAMOLI ALLE ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE IN 7 REGIONI! CONTINUA IL CAOS MIGRANTI IN SICILI… - GiovanniToti : In coda da un’ora a Genova Aeroporto. Sulle coste sono ripartiti gli sbarchi, le crociere sono ferme ma si pensa ad… - Dario14000911 : Quelli che 'saremo inflessibili, non tollereremo clandestini' ??????Quarantena migranti, Viminale: bando per noleggio… - PressFutura : #FuturaPress #Migranti, la nave quarantena resta davanti a Lampedusa. Tamponi per i 350 passeggeri -