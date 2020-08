Le riprese di Grey’s Anatomy 17 non sono ancora iniziate, la conferma da Kevin McKidd: la messa in onda slitterà? (Di mercoledì 5 agosto 2020) La programmazione di Grey's Anatomy 17 è prevista nell'autunno prossimo su ABC, a partire da settembre, ma le riprese dei nuovi episodi non sono ancora partite a causa dell'emergenza sanitaria. Los Angeles, città in cui si gira la serie la cui trama è ambientata a Seattle, è stata una delle città più colpite dal contagio da Coronavirus, come l'intera California, al punto che lo scorso luglio è parsa ad un passo da un nuovo lockdown, come ha sottolineato più volte il sindaco Eric Garcetti. A confermare che le riprese di Grey's Anatomy 17 non sono ancora ripartite è la pagina Facebook ufficiale di Kevin McKidd, interprete di Owen Hunt e ... Leggi su optimagazine

