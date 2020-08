L’auto finisce nel torrente: morto il conducente, salva la passeggera (Di mercoledì 5 agosto 2020) Strada di Lobia, Vicenza: un’auto si rovescia e finisce nel torrente Orolo. morto il conducente, salva la passeggera. L’incidente intorno alle 6:15 di oggi. Terribile incidente a Vicenza all’alba di stamane: un’auto con a bordo due ragazzi è finita nel torrente Orolo. Il bilancio è drammatico: morto il conducente, i soccorritori non hanno potuto fare … L'articolo L’auto finisce nel torrente: morto il conducente, salva la passeggera proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ONDANEWSweb : Lite in strada tra due donne per l'auto finisce nel sangue a Marina di Camerota. Ferita una vigilessa -… - Frank66Giura : RT @TgrRaiTrentino: L'incidente ripreso dalla videocamera: motociclista finisce sotto un'auto in val Gardena. Dinamica impressionante, per… - carmelasanti73 : Lite turista-vigilessa rotto il lunotto dell'auto l'agente finisce in ospedale - CAGLIARILIVEAPP : Cagliari. Con l'auto finisce nella scarpata prima del ponte della Scafa - PorcodelMolente : Finisce con l'auto nella fontana del Colosseo Quadrato: illeso -

Ultime Notizie dalla rete : L’auto finisce Ostia, far west a via Vasco De Gama: lite finisce a colpi di pistola Affaritaliani.it