La testimone a Beirut: "Feriti nei parcheggi, niente elettricità. È come un bombardamento" (Di mercoledì 5 agosto 2020) “A Beirut È tutto distrutto, sembra una scena di guerra. È stato come un terremoto, tre ospedali sono distrutti e stanno curando i Feriti nei parcheggi, non c’È elettricità e dentro È come se fosse tutto bombardato, per fortuna qualcuno ha solo fratture lievi ma la situazione È grave″: È questa la testimonianza di Myriam TomÈ che all’Adnkronos ha raccontato il day after l’esplosione che si È verificata a Beirut, in Libano e che ha provocato almeno 100 morti e oltre 100 dispersi. Anche la Caritas Libano ha definito la situazione ... Leggi su huffingtonpost

DAXdB : RT @AnnNina14: Ho adottato il cedro del Libano Albero di Beirut aggrappato al cratere Dove la bomba ha fatto rovine e pietre, Stritolando… - giovannicoviel1 : RT @Adnkronos: La testimone: 'A Beirut scene di guerra, rischio nube tossica' - Adnkronos : La testimone: 'A Beirut scene di guerra, rischio nube tossica' - adelestancati : RT @AnnNina14: Ho adottato il cedro del Libano Albero di Beirut aggrappato al cratere Dove la bomba ha fatto rovine e pietre, Stritolando… - crociangelini : RT @AnnNina14: Ho adottato il cedro del Libano Albero di Beirut aggrappato al cratere Dove la bomba ha fatto rovine e pietre, Stritolando… -