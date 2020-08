Khabib fortemente intenzionato a battere Gaethje (Di mercoledì 5 agosto 2020) Khabib ribadisce la sua forte intenzione di sconfiggere lo statunitense Justin Gaethje Il campione russo Khabib Nurmagomedov ha ribadito la sua forte intenzione di sconfiggere il prossimo avversario, il statunitense Justin Gaethje, dicendo che avrebbe ‘affogato’ il combattente americano nell”oceano più profondo’, ha annunciato martedì nel suo commento sulla pagina Instagram del commentatore dell’UFC (Ultimate Fighting Championship) Joe Rogan. La squadra di Nurmagomedov ha annunciato che il 24 ottobre 2020, Khabib affronterà il campione provvisorio dei pesi leggeri Justin Gaethje degli Stati Uniti. Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje un match che taglia fuori McGregor Il twitt su ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Khabib fortemente

Periodico Daily - Notizie

É il più forte lottatore italiano di sempre. Ma è anche tra i più forti al mondo. Ormai tutti conoscono la storia di Frank Chamizo, tutti sanno chi è Frank Chamizo. Due volte campione del mondo, quatt ...! Il presidente dell’UFC Dana White annuncia il ritorno del forte fighter daghestano per l’atteso incontro di unificazione del titolo pesi leggeri. Dunque, come previsto, il suo ritorno non avverrà a ...