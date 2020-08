Il trailer dell’attesa seconda stagione di The Boys (Di mercoledì 5 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=MN8fFM1ZdWo È stato diffuso nelle scorse ore il trailer della seconda stagione di The Boys, l’irriverente serie supereroistica di Amazon Prime Video tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, e prodotta da Eric Kripke. L’anticipazione non delude le aspettative dei fan, anzi, conferma l’idea che il nuovo ciclo di episodi sarà ancora più folle, sanguinolento e delirante del precedente. Si farà inevitabile lo scontro fra i Ragazzi – ovvero il team di giustizieri guidati da Billy Butcher (Karl Urban) e Hughie (Jack Quaid) – e i Sette, che includono lo spietato Patriota (Antony Starr): i primi vogliono a tutti i costi eliminare i supereroi corrotti, ma le minacce da affrontare vanno oltre ... Leggi su wired

