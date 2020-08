Il marchio Juve vale quanto quelli di Inter e Milan messi assieme (Di mercoledì 5 agosto 2020) La classifica stilata da Brand Finance descrive come i risultati sportivi diano grande appeal ai brand, esempio lampante quello della Juventus che con nove scudetti consecutivi e otto partecipazioni di fila alla Champions (con due finali), è riuscita a far valere il proprio brand quanto quelli di Inter e Milan messi assieme. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

la scritta “Juventus” non comparirà più nel marchio del club bianconero. La Juventus sarà quindi identificata solo da un’immagine, la J, in modo da essere facilmente riconoscibile, anche da chi non è ...Juventus: nove scudetti consecutivi e otto partecipazioni di fila in Champions, con due finali. Inter: ultimo scudetto nel 2010, assente dalla Champions sei volte negli ultimi dieci anni. Milan: ultim ...