Formula 1 Pirelli: pneumatici danneggiati da “utilizzo estremamente lungo” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Secondo Pirelli, fornitore di pneumatici di Formula 1, afferma che i guasti subiti da tre vetture verso la fine del Gran Premio di Gran Bretagna sono stati causati da “un utilizzo estremamente lungo” su un circuito impegnativo. Sia la Mercedes che la McLaren di Carlos Sainz hanno subito gravi danni alla gomma anteriore sinistra negli ultimi tre giri della gara di domenica scorsa. Secondo Pirelli le gomme sono state stressate dai team. Formula 1: Pirelli “Auto troppo veloci” Il boss della Pirelli F1, Mario Isola, ritiene che il problema alla gomma posteriore destra che ha fatto fermare l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat al 12 ° sia stato causato “da una lenta foratura”. La gomma è stata rispedita ... Leggi su sport.periodicodaily

