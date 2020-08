Formula 1, la Ferrari non si nasconde: “sappiamo di non essere in grado di lottare per la vittoria, ma….” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nuovo appuntamento per la Formula 1, che resta a Silverstone anche questo week-end per disputare il Gran Premio del 70° anniversario, in programma sulla pista britannica. Charles Coates/Getty ImagesLa Ferrari punta a confermare il podio ottenuto domenica scorsa e a migliorare il piazzamento di Vettel, alquanto deludente al pari della sua prestazione. Interrogato sugli obiettivi del team, il Responsabile Performance Development del team Enrico Cardile ha ammesso: “per la seconda volta in quest’anomala stagione 2020 ci prepariamo ad affrontare un weekend di gara sullo stesso circuito dove abbiamo appena corso. Il risultato a due facce dello scorso weekend ci deve servire da ulteriore, doppia motivazione: da un lato vogliamo provare a confermare quanto di buono abbiamo visto, in particolar modo in qualifica, dall’altro ... Leggi su sportfair

