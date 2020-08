Esce per Fare un Giro con il Cane ma Viene Colpita da una Pallottola Vagante, Morta una Studentessa 12enne (Di mercoledì 5 agosto 2020) La giovane è stata uccisa durante una sparatoria tra gang a Stoccolma, il ministro della Giustizia svedese comincia a temere riguardo la sicurezza delle armi nel paese. Aveva solo 12 anni ed è stata uccisa da un proiettile Vagante in una battaglia tra gang rivali. La tragedia che ha scioccato la Svezia è avvenuto a Stoccolma nella giornata di domenica 2 agosto, in una stazione di servizio della zona. La giovane stava portando a spasso il Cane nel quartiere di Botkyrka quando è stata raggiunta da una Pallottola davanti ad un benzinaio, gli spari sono partiti da un’auto in corsa. Secondo le ricostruzione dei media locali la sparatoria è avvenuta a causa di una battaglia tra bande rivali, le quali probabilmente non avevano intenzione di ferire la ragazzina. Non è la prima volta ... Leggi su youreduaction

MediasetTgcom24 : Trento, esce dal carcere per aver rapinato un'amica e la rapina di nuovo #Trento - claudioruss : José #Callejon esce dal San Paolo, forse per l'ultima volta. Per me, dal 2013-2014, il calciatore realmente fondame… - vcobianchi : RT @MariuzzoAndrea: 5 AGOSTO 1938 82 anni fa, per qualcuno, è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Esce il primo nume… - giuseppelandi : RT @Libero_official: 'Ho lavorato in #Libano per anni e nessuno vuole ammettere che tenevano esplosivi militari nel porto'. L'agente della… - ventoc : RT @Libero_official: 'Ho lavorato in #Libano per anni e nessuno vuole ammettere che tenevano esplosivi militari nel porto'. L'agente della… -