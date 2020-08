Covid-19: una start-up italiana a servizio della Casa Bianca per accelerare la ricerca sul vaccino (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si chiama Record ed è un sistema di Natural Language Processing in grado di abbattere il tempo necessario a trovare le informazioni sul Covid-19 per le migliaia di ricercatori che in questo momento se ne stanno occupando nel mondo. Meno tempo per trovare risposte, più tempo per avvicinarsi alle soluzioni, in particolare il vaccino. A metterlo a punto sono stati Indigo.ai – la startup italiana specializzata nella progettazione e costruzione di assistenti virtuali, tecnologie di linguaggio ed esperienze conversazionali – e il Centro Medico Santagostino – rete di poliambulatori specialistici completi, la prima in Italia a sperimentare un modello di sanità che concilia qualità elevata e tariffe accessibili. Lo spunto è ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : SI ALLARGA L'INCHIESTA SUI COVID HOSPITAL Realizzati e mai entrati in funzione. Indagati un politico, manager e dir… - Piu_Europa : BONUS? MALUS! Quella della moltiplicazione dei bonus è una strategia sbagliata. L’Italia deve spendere le risorse… - nzingaretti : Da Roma parte la sperimentazione del #vaccino #Covid made in italy finanziato dalla @RegioneLazio e dal Ministero R… - DuccioArmenise : @Onliga1 @emmevilla @Federic27139065 @byoblu Non è una ricostruzione, è solo un esempio base per illustrare un fatt… - Vincenz66396482 : #Libano quello che è successo ieri pomeriggio è stata davvero una catastrofe, più di 100 vittime e 4000 feriti, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid una Covid, la Regione prepara un piano per una possibile seconda ondata in autunno La Repubblica DIGITAL AGENCY

L'emergenza sanitaria da Covid 19 ha sconvolto le vite e la quotidianità di aziende e famiglie, rinchiusi forzatamente in casa si è cercato di continuare una vita tra le mura domestiche che fosse il p ...

MotoGP | Gp Brno: Andrea Dovizioso, “Ho delle grandi aspettative da questo GP”

terzo appuntamento del Motomondiale classe MotoGP 2020 post Covid-19. Il pilota della Ducati dopo il sesto posto del Gran Premio di Andalusia è pronto a dare il massimo e vuole far bene in una ...

L'emergenza sanitaria da Covid 19 ha sconvolto le vite e la quotidianità di aziende e famiglie, rinchiusi forzatamente in casa si è cercato di continuare una vita tra le mura domestiche che fosse il p ...terzo appuntamento del Motomondiale classe MotoGP 2020 post Covid-19. Il pilota della Ducati dopo il sesto posto del Gran Premio di Andalusia è pronto a dare il massimo e vuole far bene in una ...